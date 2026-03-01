Более сотни танкеров встали на якорь в открытом море, не решаясь на проход Ормузского пролива - СМИ

14:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters. По его оценкам, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.

Накануне генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику. Однако 1 марта, сообщает Financial Times, экс-командующий КСИР генерал Мохсен Резаи заявил, что судоходство гражданских судов разрешено «до дальнейшего уведомления». Впоследствии гостелерадиокомпания Ирана заявила, что танкер, пораженный иранской ракетой при попытке пересечь Ормузский пролив, тонет.