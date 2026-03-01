Более сотни танкеров встали на якорь в открытом море, не решаясь на проход Ормузского пролива - СМИ
14:53 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters. По его оценкам, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.
Накануне генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику. Однако 1 марта, сообщает Financial Times, экс-командующий КСИР генерал Мохсен Резаи заявил, что судоходство гражданских судов разрешено «до дальнейшего уведомления». Впоследствии гостелерадиокомпания Ирана заявила, что танкер, пораженный иранской ракетой при попытке пересечь Ормузский пролив, тонет.
НОВОСТИ
- 15:03 01.03.2026
- Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
- 12:45 01.03.2026
- Президент Ирана: Убийство Хаменеи является открытым объявлением войны мусульманам по всему миру
- 11:50 01.03.2026
- Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
- 11:15 01.03.2026
- На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ
- 11:00 01.03.2026
- Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР
- 10:50 01.03.2026
- Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран
- 10:15 01.03.2026
- Погибли министр обороны Ирана и начальник генштаба – гостелевидение Ирана
- 09:31 01.03.2026
- Боевые действия на Ближнем Востоке привели к закрытию неба целого ряда стран, включая ОАЭ, Катар и др.
- 09:25 01.03.2026
- Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей Исламской революции
- 09:17 01.03.2026
- Информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи подтвердило государственное ТВ Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать