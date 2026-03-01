0
0
170
НОВОСТИ

МИД Ирана: Мы не намерены закрывать Ормузский пролив в настоящее время

18:35 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в настоящее время не намерен перекрывать Ормузский пролив или препятствовать судоходству в этом районе, несмотря на военную эскалацию. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не намерены закрывать Ормузский пролив в настоящее время, и на данном этапе у нас нет планов предпринимать какие-либо действия, которые нарушили бы судоходство через него», — сказал он телеканалу Al Jazeera.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19033
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19283
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18643
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18908
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19106
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
18940
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20219
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
20412
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20276
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20053

Возврат к списку