Крупнейшие логистические компании приостановили движение своих судов в районе Ормузского пролива
18:06 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер мирового рынка контейнерных перевозок швейцарская компания MSC временно перенаправила свои суда в Персидском заливе для поиска альтернативных портов в связи с ростом напряженности в регионе.
«В качестве меры предосторожности MSC дала указание всем судам, работающим в настоящее время в регионе Персидского залива, а также судам, направляющимся в этот район, направляться в специально отведенные безопасные зоны до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении для клиентов на сайте компании.
Одна из крупнейших в мире логистических компаний, датская Maersk, временно остановила все перевозки в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на компанию сообщило агентство AFP. Ранее власти Ирана перекрыли пролив в связи с ударами США и Израиля по территории страны.
НОВОСТИ
- 17:35 01.03.2026
- Глава МИД Израиля: "Мы намерены вместе с США продолжать наносить удары по иранскому режиму"
- 17:15 01.03.2026
- Иран заявил об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln
- 15:50 01.03.2026
- Глава МИД Италии не знал, что министр обороны страны оказался в Дубае и не знает, когда тот вернется
- 15:03 01.03.2026
- Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Сейеда Али Хаменеи
- 14:53 01.03.2026
- Более сотни танкеров встали на якорь в открытом море, не решаясь на проход Ормузского пролива - СМИ
- 12:45 01.03.2026
- Президент Ирана: Убийство Хаменеи является открытым объявлением войны мусульманам по всему миру
- 11:50 01.03.2026
- Из-за перекрытия Ормузского пролива газовый рынок может ждать крупное потрясение - Bloomberg
- 11:15 01.03.2026
- На резиденцию Хаменеи США и Израиль сбросили порядка 30 бомб - WSJ
- 11:00 01.03.2026
- Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке от 6 до 8 тыс российских туристов не могут попасть на стыковочные рейсы - АТОР
- 10:50 01.03.2026
- Американское консульство в пакистанском Карачи подверглось нападению протестующих против атаки США на Иран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать