Крупнейшие логистические компании приостановили движение своих судов в районе Ормузского пролива

18:06 01.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер мирового рынка контейнерных перевозок швейцарская компания MSC временно перенаправила свои суда в Персидском заливе для поиска альтернативных портов в связи с ростом напряженности в регионе.

«В качестве меры предосторожности MSC дала указание всем судам, работающим в настоящее время в регионе Персидского залива, а также судам, направляющимся в этот район, направляться в специально отведенные безопасные зоны до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении для клиентов на сайте компании.

Одна из крупнейших в мире логистических компаний, датская Maersk, временно остановила все перевозки в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на компанию сообщило агентство AFP. Ранее власти Ирана перекрыли пролив в связи с ударами США и Израиля по территории страны.

