Более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задержаны из-за схода вагонов в Прикамье
10:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов на перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
«Пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда», — говорится в сообщении.
