Более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задержаны из-за схода вагонов в Прикамье

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов на перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

«Пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда», — говорится в сообщении.