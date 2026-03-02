Иран не будет вести переговоры с США, заявил Лариджани

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани объявил, что его страна не будет вести переговоры с США.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — указал политик на своей странице в соцсети X. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Лариджани передал через Оман инициативу о возобновлении дипломатических консультаций с Вашингтоном.