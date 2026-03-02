Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
12:05 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник подскочила на 20% на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $470 за 1 тыс. куб. м, или 38,67 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Газовые котировки в Европе находятся на максимуме с конца января.
