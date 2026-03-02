Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе по состоянию на 11:50 мск, свидетельствует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным онлайн-сервисов, отслеживающих морской трафик в режиме реального времени, грузовые суда продолжают пересекать Суэцкий канал и Ормузский пролив.