В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов

12:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанными в нескольких регионах России за причастность к деятельности SIM-боксов для мошеннических целей оказались несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В других регионах также раскрыты факты участия местных жителей в обеспечении работы SIM-боксов для мошеннических целей. Как правило, они делали это из арендованных квартир. Например, в Удмуртской Республике к ответственности привлекается 6 фигурантов. В Омской и Томской областях, Пермском крае и Республике Северная Осетия-Алания установлены группы из трех человек, причастные к аналогичным схемам, причем среди них были и несовершеннолетние», — сказала Петренко.

По ее словам, в Республике Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях также изобличены подростки, причастные к аналогичным преступлениям. «Есть и иные примеры в других субъектах», — добавила она.

