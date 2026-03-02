0
0
180
НОВОСТИ

НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист

11:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтеперерабатывающий завод саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре приостановил работу после предполагаемого удара БПЛА и возникшего из-за него пожара. Об этом сообщил журналист портала Semafor Мэттью Мартин.

«НПЗ закрыт в качестве меры предосторожности», — написал он в соцсети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 02.03.2026
Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
0
34
12:05 02.03.2026
Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
0
75
12:00 02.03.2026
В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов
0
91
11:32 02.03.2026
Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте
0
173
11:05 02.03.2026
Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав
0
175
11:00 02.03.2026
В Новороссийске при атаке ВСУ ранены 5 человек, повреждены 17 домов
0
177
10:32 02.03.2026
Иран не будет вести переговоры с США, заявил Лариджани
0
265
10:20 02.03.2026
Стоимость золота превысила $5 300 за тройскую унцию
0
247
10:05 02.03.2026
Цена нефти Brent замедлилась до 5,82% после роста на более чем 13% на открытии торгов
0
264
10:00 02.03.2026
Более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задержаны из-за схода вагонов в Прикамье
0
276

Возврат к списку