НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтеперерабатывающий завод саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре приостановил работу после предполагаемого удара БПЛА и возникшего из-за него пожара. Об этом сообщил журналист портала Semafor Мэттью Мартин.

«НПЗ закрыт в качестве меры предосторожности», — написал он в соцсети X.