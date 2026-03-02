НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист
11:20 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефтеперерабатывающий завод саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре приостановил работу после предполагаемого удара БПЛА и возникшего из-за него пожара. Об этом сообщил журналист портала Semafor Мэттью Мартин.
«НПЗ закрыт в качестве меры предосторожности», — написал он в соцсети X.
Новости
- 12:20 02.03.2026
- Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
- 12:05 02.03.2026
- Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
- 12:00 02.03.2026
- В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов
- 11:32 02.03.2026
- Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте
- 11:05 02.03.2026
- Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав
- 11:00 02.03.2026
- В Новороссийске при атаке ВСУ ранены 5 человек, повреждены 17 домов
- 10:32 02.03.2026
- Иран не будет вести переговоры с США, заявил Лариджани
- 10:20 02.03.2026
- Стоимость золота превысила $5 300 за тройскую унцию
- 10:05 02.03.2026
- Цена нефти Brent замедлилась до 5,82% после роста на более чем 13% на открытии торгов
- 10:00 02.03.2026
- Более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задержаны из-за схода вагонов в Прикамье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать