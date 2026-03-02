0
0
176
НОВОСТИ

Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте

11:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все члены экипажей выжили. Об этом сообщило кувейтское Минобороны.

«Сегодня утром потерпели крушение несколько американских военных самолетов, все члены экипажей выжили», — говорится в заявлении официального представителя, опубликованном на странице ведомства в соцсети в X. Члены экипажей были эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение, их состояние стабильное.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 02.03.2026
Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе
0
15
12:20 02.03.2026
Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
0
53
12:05 02.03.2026
Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
0
87
12:00 02.03.2026
В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов
0
105
11:20 02.03.2026
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист
0
184
11:05 02.03.2026
Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав
0
179
11:00 02.03.2026
В Новороссийске при атаке ВСУ ранены 5 человек, повреждены 17 домов
0
182
10:32 02.03.2026
Иран не будет вести переговоры с США, заявил Лариджани
0
269
10:20 02.03.2026
Стоимость золота превысила $5 300 за тройскую унцию
0
251
10:05 02.03.2026
Цена нефти Brent замедлилась до 5,82% после роста на более чем 13% на открытии торгов
0
267

Возврат к списку