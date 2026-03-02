Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте
11:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все члены экипажей выжили. Об этом сообщило кувейтское Минобороны.
«Сегодня утром потерпели крушение несколько американских военных самолетов, все члены экипажей выжили», — говорится в заявлении официального представителя, опубликованном на странице ведомства в соцсети в X. Члены экипажей были эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение, их состояние стабильное.
