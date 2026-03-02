0
0
176
НОВОСТИ

Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав

11:05 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 31 человек погиб и еще 149 получили ранения в результате первой волны ударов израильской авиации по территории Ливана. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики, распространенной в социальной сети X.

«Число жертв может возрасти, поскольку в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Джамус на южной окраине Бейрута, где ракеты попали в два жилых дома, продолжаются спасательные работы», — говорится в тексте.

Ранее сообщилось, что там погибли свыше 10 жителей, в том числе глава парламентской фракции шиитского движения «Хезболлах» Мухаммед Раад.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 02.03.2026
Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе
0
15
12:20 02.03.2026
Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
0
53
12:05 02.03.2026
Цена газа на бирже в Европе подскочила на 20% на фоне военной операции США в Иране
0
87
12:00 02.03.2026
В регионах РФ задержаны подростки, причастные к деятельности мошеннических SIM-боксов
0
105
11:32 02.03.2026
Несколько военных самолетов США потерпели крушение в Кувейте
0
184
11:20 02.03.2026
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии приостановил работу после удара БПЛА — журналист
0
184
11:00 02.03.2026
В Новороссийске при атаке ВСУ ранены 5 человек, повреждены 17 домов
0
182
10:32 02.03.2026
Иран не будет вести переговоры с США, заявил Лариджани
0
269
10:20 02.03.2026
Стоимость золота превысила $5 300 за тройскую унцию
0
251
10:05 02.03.2026
Цена нефти Brent замедлилась до 5,82% после роста на более чем 13% на открытии торгов
0
267

Возврат к списку