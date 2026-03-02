Свыше 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану — Минздрав

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 31 человек погиб и еще 149 получили ранения в результате первой волны ударов израильской авиации по территории Ливана. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики, распространенной в социальной сети X.

«Число жертв может возрасти, поскольку в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Джамус на южной окраине Бейрута, где ракеты попали в два жилых дома, продолжаются спасательные работы», — говорится в тексте.

Ранее сообщилось, что там погибли свыше 10 жителей, в том числе глава парламентской фракции шиитского движения «Хезболлах» Мухаммед Раад.