НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 солдат

13:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 260 солдат, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 225 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 180. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 135 и до 320 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 340 солдат в зоне группировки «Восток» и до 60 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

