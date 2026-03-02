Глава МИД Франции подтвердил удар по базе ВМС Франции в ОАЭ

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил удар по объекту национальных ВМС в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заверил, что жертв в результате удара нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Париже.

«Вчера ангар нашей военно-морской базы в Эмиратах был поражен в результате атаки беспилотника, целью которой был порт Абу-Даби. К счастью, ущерб был только материальным и ограниченным», — сказал министр.