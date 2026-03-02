0
НОВОСТИ

Американский авианосец USS Abraham Lincoln после удара отошел от Ирана — КСИР

09:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своей дислокации в результате удара Ирана четырьмя баллистическими ракетами. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«После атаки американский авианосец покинул район, где выполнял свою миссию, и направился в сторону Индийского океана», — приводит фрагмент заявления КСИР иранская государственная телекомпания IRIB.

В свою очередь Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американский авианосец подвергся обстрелу, но не был поражен иранскими ракетами.

