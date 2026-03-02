0
0
67
НОВОСТИ

У Венгрии есть данные со спутников, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе — Сийярто

15:12 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила новую достоверную информацию на основе снимков с космических спутников о том, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе и Украина блокирует поставки российской нефти исключительно по политическим причинам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания Совета безопасности страны.

Оно было созвано премьер-министром Виктором Орбаном в связи с прекращением Украиной транзита нефти из России и конфликтом на Ближнем Востоке, который угрожает дефицитом энергоносителей на мировых рынках. «С учетом нынешней крайне неблагоприятной международной обстановки мы рассмотрели на заседании совета спутниковые снимки, показывающие ту часть нефтепровода „Дружба“, которая важна для поставок в Венгрию. Спутниковые снимки показывают, что президент Зеленский лжет. Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода „Дружба“, — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 02.03.2026
Иран сбил 3 истребителя ВВС США — армия
0
34
15:00 02.03.2026
ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области
0
119
14:32 02.03.2026
Хаменеи не был целью США — Рубио конгрессмену Тёрнеру
0
187
14:12 02.03.2026
Иран ударил по офису Нетаньяху, судьба премьера неизвестна — КСИР
0
199
14:00 02.03.2026
РФ ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе, заявил Песков
0
224
13:32 02.03.2026
РФ делает выводы из того, как завершились переговоры США с Ираном — Песков
0
263
13:12 02.03.2026
Глава МИД Франции подтвердил удар по базе ВМС Франции в ОАЭ
0
250
13:00 02.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 солдат
0
251
12:32 02.03.2026
Свыше 100 танкеров и сухогрузов находятся в Красном море и Персидском заливе
0
337
12:20 02.03.2026
Трамп утверждает, что власти Ирана якобы пытались его дважды устранить
0
338

Возврат к списку