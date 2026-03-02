15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила новую достоверную информацию на основе снимков с космических спутников о том, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе и Украина блокирует поставки российской нефти исключительно по политическим причинам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания Совета безопасности страны.

Оно было созвано премьер-министром Виктором Орбаном в связи с прекращением Украиной транзита нефти из России и конфликтом на Ближнем Востоке, который угрожает дефицитом энергоносителей на мировых рынках. «С учетом нынешней крайне неблагоприятной международной обстановки мы рассмотрели на заседании совета спутниковые снимки, показывающие ту часть нефтепровода „Дружба“, которая важна для поставок в Венгрию. Спутниковые снимки показывают, что президент Зеленский лжет. Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода „Дружба“, — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.