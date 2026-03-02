0
НОВОСТИ

Иран сбил 3 истребителя ВВС США — армия

15:32 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО Ирана сбили три истребителя ВВС США. Об этом сообщил представитель штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

«Системами ПВО сбиты три истребителя американских агрессоров в небе над регионом», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

