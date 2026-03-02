НАТО не примет участие в операции США и Израиля в Иране — Рютте
18:40 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, однако силы НАТО не будут в ней задействованы. Об этом заявил в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си генсек НАТО Марк Рютте.
«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Он также выступил с утверждением, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы, и Украины. Именно поэтому, заявил генсек НАТО, лидеры Европы «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.
Коснулся Рютте и роли президента США Дональда Трампа в этой военной кампании. «Он лидер свободного мира и делает нас всех безопаснее», — заявил генсек НАТО.
