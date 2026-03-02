Установлена причина гибели трех столичных полицейских в декабре 2025 г и в феврале 2026-го

19:10 Источник: Интерфакс

Правоохранительные органы установили, что причиной гибели трех столичных полицейских в декабре прошлого года и в феврале нынешнего стала дистанционная детонация предметов у жертв украинских мошенников, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля 22-летний уроженец Удмуртии произвел «детонацию неизвестного устройства» возле служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала. В результате инцидента один полицейский погиб, двое его коллег были госпитализированы с ранениями. Погиб также преступник. Еще одно происшествие произошло в ночь на 24 декабря 2025 года. Тогда при детонации взрывного устройства на улице Елецкой в Москве погибли двое сотрудников полиции и еще один человек.