Установлена причина гибели трех столичных полицейских в декабре 2025 г и в феврале 2026-го
19:10 02.03.2026 Источник: Интерфакс
Правоохранительные органы установили, что причиной гибели трех столичных полицейских в декабре прошлого года и в феврале нынешнего стала дистанционная детонация предметов у жертв украинских мошенников, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось, в ночь на 24 февраля 22-летний уроженец Удмуртии произвел «детонацию неизвестного устройства» возле служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала. В результате инцидента один полицейский погиб, двое его коллег были госпитализированы с ранениями. Погиб также преступник. Еще одно происшествие произошло в ночь на 24 декабря 2025 года. Тогда при детонации взрывного устройства на улице Елецкой в Москве погибли двое сотрудников полиции и еще один человек.
НОВОСТИ
- 20:00 02.03.2026
- Пять человек погибли, 15 ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области — губернатор
- 19:40 02.03.2026
- Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России
- 19:20 02.03.2026
- Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не будет раскрывать его точный размер — Макрон
- 18:40 02.03.2026
- НАТО не примет участие в операции США и Израиля в Иране — Рютте
- 18:00 02.03.2026
- Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла из-за полученных ранений — ТВ
- 17:34 02.03.2026
- За 15 лет «Роснефть» организовала 64 экспедиции по изучению Арктики
- 17:32 02.03.2026
- Атаковано еще одно судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив — Tasnim
- 17:12 02.03.2026
- Цена газа в Европе превысила $500 на фоне остановки выпуска СПГ Катаром
- 17:00 02.03.2026
- Триумфаторов XIV Зимних спортивных игр «Роснефти» определили на олимпийских стадионах Сочи
- 17:00 02.03.2026
- Куба станет следующей целью США после Ирана, «ее дни сочтены» — сенатор Грэм
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать