Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России

19:40 Источник: Интерфакс

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России, сообщило российское посольство в Азербайджане. Сотрудники посольства «в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам», отмечается в сообщении. Россияне были эвакуированы через ирано-азербайджанскую сухопутную границу – погранично-пропускной пункт «Астара».