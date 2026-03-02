0
НОВОСТИ

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России

19:40 02.03.2026 Источник: Интерфакс

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России, сообщило российское посольство в Азербайджане. Сотрудники посольства «в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам», отмечается в сообщении. Россияне были эвакуированы через ирано-азербайджанскую сухопутную границу – погранично-пропускной пункт «Астара».

