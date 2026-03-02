Трамп допустил отправку американских войск в Иран

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность размещения американских войск в Иране.

«У меня нет мандража по поводу солдатских ботинок „на земле“. Имею в виду то, что каждый президент [США] говорит: „Солдатских ботинок „на земле“ не будет». Я этого не говорю. Я говорю: «Вероятно, не требуются». Или: «Если бы в них была необходимость», — заявил глава вашингтонской администрации в интервью газете The New York Post, комментируя вопрос о возможности отправки войск в Иран.