Третья мировая не за горами, если Трамп продолжит свой безумный курс — Медведев
22:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третья мировая война пока еще не идет, но может начаться в любое время, если американский президент Дональд Трамп продолжит свой безумный курс. Такую оценку дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.
«Формально нет, — ответил он на вопрос, началась ли уже третья мировая война. — Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется».
«И триггером может стать любое событие. Любое», — уверен Медведев.
