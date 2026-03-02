Третья мировая не за горами, если Трамп продолжит свой безумный курс — Медведев

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья мировая война пока еще не идет, но может начаться в любое время, если американский президент Дональд Трамп продолжит свой безумный курс. Такую оценку дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

«Формально нет, — ответил он на вопрос, началась ли уже третья мировая война. — Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется».

«И триггером может стать любое событие. Любое», — уверен Медведев.