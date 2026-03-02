0
0
96
НОВОСТИ

Третья мировая не за горами, если Трамп продолжит свой безумный курс — Медведев

22:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья мировая война пока еще не идет, но может начаться в любое время, если американский президент Дональд Трамп продолжит свой безумный курс. Такую оценку дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

«Формально нет, — ответил он на вопрос, началась ли уже третья мировая война. — Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется».

«И триггером может стать любое событие. Любое», — уверен Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 02.03.2026
Израиль атаковал НПЗ Saudi Aramco в ходе операции под чужим флагом — Tasnim
0
114
21:20 02.03.2026
Рейсы в девять стран Ближнего Востока сейчас приостановлены — Минтранс РФ
0
207
20:40 02.03.2026
Трамп допустил отправку американских войск в Иран
0
267
20:00 02.03.2026
Пять человек погибли, 15 ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области — губернатор
0
286
19:40 02.03.2026
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России
0
293
19:20 02.03.2026
Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не будет раскрывать его точный размер — Макрон
0
316
19:10 02.03.2026
Установлена причина гибели трех столичных полицейских в декабре 2025 г и в феврале 2026-го
0
357
18:40 02.03.2026
НАТО не примет участие в операции США и Израиля в Иране — Рютте
0
370
18:00 02.03.2026
Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла из-за полученных ранений — ТВ
0
428
17:34 02.03.2026
За 15 лет «Роснефть» организовала 64 экспедиции по изучению Арктики
0
409

Возврат к списку