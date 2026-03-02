Пять человек погибли, 15 ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области — губернатор
20:00 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять мирных жителей погибли, 15, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«За минувшие выходные киевские террористы убили пять мирных жителей. Пятнадцать человек пострадали, в том числе один ребенок», — написал он в телеграм-тканале.
НОВОСТИ
- 19:40 02.03.2026
- Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России
- 19:20 02.03.2026
- Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не будет раскрывать его точный размер — Макрон
- 19:10 02.03.2026
- Установлена причина гибели трех столичных полицейских в декабре 2025 г и в феврале 2026-го
- 18:40 02.03.2026
- НАТО не примет участие в операции США и Израиля в Иране — Рютте
- 18:00 02.03.2026
- Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла из-за полученных ранений — ТВ
- 17:34 02.03.2026
- За 15 лет «Роснефть» организовала 64 экспедиции по изучению Арктики
- 17:32 02.03.2026
- Атаковано еще одно судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив — Tasnim
- 17:12 02.03.2026
- Цена газа в Европе превысила $500 на фоне остановки выпуска СПГ Катаром
- 17:00 02.03.2026
- Триумфаторов XIV Зимних спортивных игр «Роснефти» определили на олимпийских стадионах Сочи
- 17:00 02.03.2026
- Куба станет следующей целью США после Ирана, «ее дни сочтены» — сенатор Грэм
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать