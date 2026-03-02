Пять человек погибли, 15 ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области — губернатор

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять мирных жителей погибли, 15, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов ВСУ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«За минувшие выходные киевские террористы убили пять мирных жителей. Пятнадцать человек пострадали, в том числе один ребенок», — написал он в телеграм-тканале.