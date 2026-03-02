Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не будет раскрывать его точный размер — Макрон

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с посланием о ядерном сдерживании.

«На меня возложена ответственность за то, чтобы наше сдерживание сохраняло и в будущем свою гарантированную разрушительную силу в опасной, динамичной и подверженной распространению среде, о которой я только что упомянул. Именно поэтому я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы пресечь любые спекуляции, мы больше не будем сообщать данные о размерах нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом», — сказал он.