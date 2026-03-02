Израиль атаковал НПЗ Saudi Aramco в ходе операции под чужим флагом — Tasnim
22:40 02.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль сам в ходе операции под чужим флагом атаковал НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре и планирует похожую акцию в порту Фуджейра в ОАЭ. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под „чужим флагом“, — сказал собеседник агентства. По его словам, объекты Saudi Aramco никогда не были целями Ирана.
«По данным, предоставленным нам разведывательными источниками, порт Фуджейра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в рамках операции под ложным флагом», — добавил он.
