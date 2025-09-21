Израиль намерен бороться против призывов к признанию Палестины в ООН и на других площадках - Нетаньяху
17:50 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства страны.
«Нам (Израилю — прим. ТАСС) придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше (Израиля — прим. ТАСС) существование и станет абсурдной наградой для терроризма», — сказал премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.
