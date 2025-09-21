0
0
36
НОВОСТИ

Израиль намерен бороться против призывов к признанию Палестины в ООН и на других площадках - Нетаньяху

17:50 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства страны.

«Нам (Израилю — прим. ТАСС) придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше (Израиля — прим. ТАСС) существование и станет абсурдной наградой для терроризма», — сказал премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 21.09.2025
Аэропорт Варшавы им Шопена не будет принимать рейсы в ночные часы 27 и 28 сентября
0
71
16:51 21.09.2025
«Роснефть» представила автотуристам новый маршрут по достопримечательностям Удмуртии
0
184
16:50 21.09.2025
Решение признать Палестину не является наградой для ХАМАС - Стармер
0
194
16:35 21.09.2025
Британский премьер Кир Стармер объявил о признании государственности Палестины
0
199
16:25 21.09.2025
Канада и Австралия признали государственность Палестины
0
214
15:30 21.09.2025
Орбан: Запад больше не является образцом для подражания
0
295
15:15 21.09.2025
Дороги снабжения на фронте для ВСУ стали небезопасными - WSJ
0
316
15:01 21.09.2025
В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов
0
298
14:50 21.09.2025
Спецкомиссия МОК еще будет решать, допустить ли Петросян и Гуменника на Олимпиаду
0
305
14:11 21.09.2025
Российский фигурист Петр Гуменник прошел отбор на Олимпиаду в Турине с первого места
0
307

Возврат к списку