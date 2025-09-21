Моди призвал покупать индийскую продукцию и отказаться от иностранных товаров

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимые гражданам Индии товары должны производиться внутри страны, Нью-Дели нужно отказаться от иностранных товаров. Об этом заявил в обращении к нации индийский премьер-министр Нарендра Моди в преддверии вступления в силу налоговой реформы.

«Многие товары, которые мы используем ежедневно, сделаны за рубежом. Нам нужно отказаться от них. Мы должны покупать продукцию, произведенную в Индии», — заявил глава индийского правительства. Он вновь подчеркнул, что «процветание страны должно опираться на самодостаточность».

«То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии», — подчеркнул Моди.