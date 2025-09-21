0
НОВОСТИ

Решение признать Палестину не является наградой для ХАМАС - Стармер

16:50 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир и двухгосударственное решение [конфликта], я как премьер-министр этой великой страны четко заявляю о том, что Соединенное Королевство формально признает Государство Палестина», — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Глава британского правительства подчеркнул, что данный шаг не стоит рассматривать как награду для палестинского радикального движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября 2023 года. «ХАМАС — это жестокая ... организация. Призыв к подлинному двухгосударственному решению — прямая противоположность их ненавистной позиции. Мы ясно даем понять, что это решение не является наградой для ХАМАС, поскольку оно означает, что ХАМАС не может иметь какого-либо будущего, какой-либо роли в правительстве и [структурах] безопасности», — сказал Стармер.

Премьер добавил, что Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время. «Мы уже внесли ХАМАС в список запрещенных организаций и ввели санкции против него. Мы пойдем дальше. Я работаю над введением санкций в отношении других членов ХАМАС в предстоящие недели», — заявил он.

