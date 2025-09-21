«Роснефть» представила автотуристам новый маршрут по достопримечательностям Удмуртии
16:51 21.09.2025
В Игринском краеведческом музее представители «Роснефти» и Министерства по туризму Удмуртии представили новый автомаршрут «В Игру на выходные» из города Ижевска в поселок Игру.
Новый маршрут протяженностью около 120 км позволяет увидеть интересные достопримечательности республики и проложен так, чтобы автотуристы могли использовать АЗС входящей в «Роснефть» компании «Башнефть» для отдыха и заправки машин топливом.
Проехав по маршруту, туристы увидят стелу «Навеки с Россией» и Ижевский пруд, Государственный зоопарк Удмуртии, село Чутырь, Центр удмуртской культуры в деревне Сундур, музеи «Этапный пункт» и «Чайный домик» на Сибирском тракте, Игринский краеведческий музей и многие другие достопримечательности республики.
Напомним, представители компании «Роснефть» «Роснефть» совместно с партнерами из различных регионов разработали уже 47 маршрутов для автопутешествий по стране. Ряд из них представлен на информационно-сервисной платформе «Горизонты России», позволяющей автотуристам собрать свой маршрут с учетом их интересов, имеющегося времени и ресурсов.
