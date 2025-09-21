Канада и Австралия признали государственность Палестины

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада признала государственность Палестины, следует из заявления премьер-министра страны Марка Карни. «Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля», — говорится в заявлении главы канадского правительства.

Австралия признала государственность Палестины, следует из заявления премьер-министра Энтони Альбанезе. «Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина», — говорится в сообщении Альбанезе на его странице в социальной сети X.