Нетаньяху: Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет
19:16 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией.
«Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
