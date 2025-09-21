0
НОВОСТИ

Нетаньяху: Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет

19:16 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией.

«Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

