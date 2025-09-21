Британский премьер Кир Стармер объявил о признании государственности Палестины
16:35 21.09.2025 Источник: РБК
О признании государства Палестина объявил премьер-министр ВеликобританииКир Стармер. Во всех заявлениях подчеркивается, что ХАМАС не должен контролировать Палестину и «иметь какую-либо роль» в управлении, а также освободить всех израильских заложников. Стармер сообщил о намерении расширить санкции в отношении группировки.
С аналогичными заявлениями выступили премьеры Австралии и Канады.
