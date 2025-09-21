Британский премьер Кир Стармер объявил о признании государственности Палестины

16:35 Источник: РБК

О признании государства Палестина объявил премьер-министр ВеликобританииКир Стармер. Во всех заявлениях подчеркивается, что ХАМАС не должен контролировать Палестину и «иметь какую-либо роль» в управлении, а также освободить всех израильских заложников. Стармер сообщил о намерении расширить санкции в отношении группировки.





С аналогичными заявлениями выступили премьеры Австралии и Канады.

