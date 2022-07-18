Одной из главных целей нацпроектов остается снижение бедности в РФ — Путин
15:00 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель — это снижение бедности», — сказал глава государства.
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