В Шанхае жителям города раздадут 1 млрд юаней купонами на портебительские нужды

17:30 Источник: Интерфакс

Власти Шанхая планируют выдать жителям города купоны на онлайн-покупки на общую сумму 1 млрд юаней ($147,3 млн), чтобы простимулировать потребительские расходы, сообщило агентство Синьхуа в среду.

Заявку на купоны могут подать все жители Шанхая старше 18 лет. Купоны будут выдаваться тремя партиями, с конца августа по ноябрь, и могут быть потрачены в платежных сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay на оплату еды, розничных товаров, развлечений и туристических услуг.

Валовый региональный продукт Шанхая во втором квартале рухнул на 13,7% в годовом выражении из-за жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса.