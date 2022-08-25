Некоторых типов вооружений из США Украине придется ждать около трех лет

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи США Киеву могут поступить на Украину лишь через 1-3 года. Об этом заявил в среду на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — сказал он, выразив уверенность в том, что у США будет время обучить украинских военных использованию упомянутых типов вооружений.