Некоторых типов вооружений из США Украине придется ждать около трех лет
22:50 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — сказал он, выразив уверенность в том, что у США будет время обучить украинских военных использованию упомянутых типов вооружений.
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