Премьер Эстонии: Выдача виз россиянам подрывает санкции, нужно устранить эту лазейку

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций ЕС, введенных против России. Такое мнение высказала в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью новостному порталу «Юрактив».

«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной. Сейчас мы должны устранить эту лазейку», — сказала Каллас.

По ее мнению, выдачу туристических визу нужно остановить на период, пока продолжается российская военная спецоперация на Украине. Такая мера должна быть принята на уровне Евросоюза, так как запреты отдельных стран-членов будут менее эффективны. Каллас считает, что прекращение выдачи виз — это «вопрос морали, а также общественной и национальной безопасности» и «реализации санкций».

Премьер-министр заявила, что в последнее время увеличился поток россиян, пересекающих эстонскую границу, около 30% российских туристов попадают в страны шенгенской зоны через Эстонию. Каллас выступила в поддержку «гуманитарных исключений» и рассмотрения заявок на визы на индивидуальной основе.