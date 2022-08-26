В Херсонской области будет отремонтирована трасса в Крым - власти

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские компании отремонтируют трассу Херсон — Армянск, соединяющую Херсонскую область с Крымом, сообщил в пятницу ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.



«[Ремонт] трассы уже начат, потому что изначально была договоренность отремонтировать трассу Херсон — Мелитополь. Потом будем ремонтировать трассу Херсон — Армянск, чтобы люди могли спокойно перемещаться. Это главные транспортные артерии, которые соединяют освобожденные территории Херсонской области и Крыма», — сказал Стремоусов.



По его словам, работы ведут федеральные российские компании, средства выделены из бюджета страны. Также в области починят девять мостов. «Думаю, что жители области видят, как это все быстро происходит. У нас мостопереход в Херсоне строили и ремонтировали лет 15. Когда работает держава, строит все и это все буквально в считанные месяцы происходит», — добавил Стремоусов.



