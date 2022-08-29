Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине недели президент будет в Калининграде, в первую очередь ко Дню знаний, 1 сентября, поездка [приурочена], но не только. Будем вас информировать», — сказал представитель Кремля.