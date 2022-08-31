Общественный центр и офис Сбера в Самаре получили «золотой» сертификат соответствия российскому экологическому стандарту
16:35 31.08.2022
Первый в России общественный центр Сбера и прилегающий к нему офис, расположенные в Самаре (ул. Вилоновская, 13), получили «золотой» сертификат соответствия стандарту «Зеленый офис. Ecogreenoffice».
Данный вид сертификации является добровольным и соответствует требованиям постановления правительства РФ «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ». «Золотой» сертификат означает, что помещение соответствует наиболее высоким стандартам в уже построенных зданиях.
При проведении сертификации учитывались: воздействие на окружающую среду, энергоэффективность, водосбережение, строительные и отделочные материалы, здоровье и благополучие, управление отходами, а также закупочная деятельность, экологизация быта и работа с персоналом.
«ESG-принципы являются неотъемлемой частью политики Сбера, и получение такого сертификата подчеркивает, насколько ответственно мы подходим к их применению на практике, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Кроме того, зеленые технологии в офисах помогают улучшить качество среды, создать здоровый микроклимат. Я уверен, что такой подход ценят наши клиенты».
Напомним, в оформлении общественного центра и прилегающего офиса Сбера использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также создана безбарьерная доступная среда.
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