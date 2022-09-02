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Скопления околоземных спутников мешают обнаружить астероиды — эксперты в США

17:40 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слишком большое количество искусственных спутников на околоземной орбите препятствует обнаружению астероидов. Такого мнения придерживаются 34 опрошенных ученых, о чем сообщил в среду портал «Спейс ньюс».

«Большое количество искусственных спутников угрожает безопасности нашей планеты. Все ученые согласились с тем, что они осложняют процесс наблюдения за астероидами, а также ограничивают возможности по их разрушению», — отмечает портал.

Согласно усредненным результатам опроса экспертов, проведенного «Спейс ньюс», в настоящее время вероятность уничтожения среднего астероида, размером с «круизный лайнер», при условии его обнаружения за 5 лет до возможного столкновения с Землей составляет 41%. В то же время вероятность остановить крупный астероид — только 17%.

По данным германской статистической компании Statista на 1 января 2022 года на околоземной орбите находились 4 852 искусственных спутника Земли. Больше всего спутников принадлежат США — 2 944. На втором месте располагается Китай (499). У России 169 спутников.

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