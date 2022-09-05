Число тигров в мире за 12 лет выросло на 40% — Путин
10:20 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность тигров в мире за последние годы существенно увеличилась, хотя в некоторых странах существование этих животных остается под угрозой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в понедельник к участникам проходящего во Владивостоке II Международного форума по сохранению тигра.
Он напомнил, что новый форум представителей государств ареала тигра был запланирован еще 12 лет назад в Санкт-Петербурге на первом в истории так называемом тигрином саммите.
«Мы рады, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты. В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%. Вместе с тем, несмотря на все усилия, в ряде стран за прошедшее с саммита время тигр все же исчез, в некоторых его жизнь по-прежнему под угрозой», — сказал Путин. Он в связи с этим выступил за укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в данной сфере.
«С удовольствием отмечу достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут. Нам в России тоже есть чем гордиться», — продолжил Путин. Так, он отметил, что 12 лет назад в дальневосточной тайге в РФ обитали не более 390 взрослых амурских тигров, а «сейчас их вместе с котятами порядка 750».
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