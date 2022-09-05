Два сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли в результате теракта в понедельник

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта, произошедшего в понедельник возле посольства РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — сообщили в дипведомстве в понедельник.