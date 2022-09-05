Заммэра Москвы Ракова: Более 7800 сотрудников обновленных московских поликлиник прошли обучение в Кадровом центре

11:59

В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы в нынешнем году прошли обучение примерно 3000 сотрудников поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому столичному стандарту. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для сотрудников обновляемых амбулаторий была разработана специальная обучающая экспресс-программа. «Для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводятся установочные лекции, где специалистам дают общую актуальную информацию по основным направлениям медицины, - отметила заммэра. - Для узкопрофильных специалистов Кадровый центр организовывает специальные аппликационные тренинги, где врачи учатся работать на новом оборудовании, которым оснащаются поликлиники. А для всех сотрудников поликлиник также проводятся социально-психологические тренинги, чтобы отработать коммуникативные навыки и улучшить взаимодействие с пациентами и коллегами. В текущем году обучение по всем направлениям прошли около 3 000 человек». Всего за время выполнения программы в Кадровом центре повысили свои навыки около 7800 специалистов.

В процессе обучения медиков готовят работать на современном медицинском оборудовании, которое закупают для обновленных поликлиник. Специалисты участвуют в коммуникативных тренингах и обучаются действовать в новых условиях.

Напомним, в программу модернизации городских поликлиник включены более 200 зданий - почти половина амбулаторного фонда Москвы. В них будут заменены инженерные системы, проведен капитальный ремонт, произведена перепланировка, что создаст комфортные условия для работы врачей и присутствия пациентов.