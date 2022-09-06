Запад не выполняет обещания о доступе сельхозпродукции РФ на мировые рынки — Лавров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не выполняет обещания по реализации части меморандума РФ с ООН по доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки и не принимает решение об исключении логистических санкций. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

«Говорили мы и о тематике международной продовольственной безопасности, в том числе в контексте искусственно раздуваемых заявлений о том, что именно российские действия послужили причиной кризиса на рынке продовольствия и удобрений. Мы привели конкретные факты, которые показывают, что все это абсолютно не так, как раз наоборот: наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], а именно не принимают решение об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки», — указал министр.