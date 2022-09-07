Володин предложил направить в Минобороны Эстонии психиатров из России
11:32 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Минобороны Эстонии стоит направить психиатра из России в составе гуманитарной миссии. Такое мнение Володин высказал в своем телеграм-канале в среду, комментируя информацию о готовящемся в Минобороны Эстонии законопроекте, в соответствии с которым силы обороны республики получат полномочия по превентивной тайной подготовке вооруженного сопротивления на случай «оккупации территорий» республики.
«Сообщается, что Министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии», — заявил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что на такую информацию «без смеха сквозь слезы не взглянешь».
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