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Володин предложил направить в Минобороны Эстонии психиатров из России

11:32 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Минобороны Эстонии стоит направить психиатра из России в составе гуманитарной миссии. Такое мнение Володин высказал в своем телеграм-канале в среду, комментируя информацию о готовящемся в Минобороны Эстонии законопроекте, в соответствии с которым силы обороны республики получат полномочия по превентивной тайной подготовке вооруженного сопротивления на случай «оккупации территорий» республики.

«Сообщается, что Министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии», — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что на такую информацию «без смеха сквозь слезы не взглянешь».

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