Сбер на Восточном экономическом форуме: нужно поддержать средний бизнес
09:12 07.09.2022
На Восточном экономическом форуме состоялась сессия «Сильный бизнес – сильная Россия». На ней выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
В начале дискуссии спикеры отметили те проблемы, с которыми сталкивается любой бизнесмен на Дальнем Востоке. При этом дальневосточные преференции для бизнеса больше не выглядят уникальными, ведь каждый регион России сегодня пытается привлечь предпринимателей на свою территорию с помощью различных льгот и субсидий. Какие условия сегодня нужно создать для предпринимателей на Дальнем Востоке, чтобы темпы роста экономики не снижались, с учетом современных реалий?
Так, крупный бизнес обеспечивает города присутствия инфраструктурой. Поэтому на расширение логистики и энергетических возможностей региона важно обратить внимание, чтобы обеспечить крупный бизнес необходимыми условиями для развития. Было отмечено, что необходимо перенаправить торговые поток в страны восточных партнеров и в этом вопросе без государственной поддержки и программ не обойтись.
Также спикеры сделали акцент на экологической повестке, которой бизнес уделяет отдельное внимание.
Подвел итоги дискуссии Анатолий Попов, рассказав о дальневосточном портфеле Сбера и подтвердив тезис о том, что средний бизнес – основа экономики Дальнего Востока, но он пока имеет недостаточную поддержку.
«Хочется отметить, что сельское хозяйство на каждом уровне бизнеса – от крупного до малого – получило большую поддержку от государства и сейчас этот сектор активно развивается как внутри страны, так и на экспорт. Но есть в регионе средний бизнес, который пока редко замечают и обделяют поддержкой, – отметил Анатолий Попов. – А ведь средний бизнес – это фундамент развития экономики Дальнего Востока. Мы, со своей стороны, как банк, хотим отметить, что уже сейчас существует вся инфраструктура для того, чтобы поддержать именно средний бизнес, дать предпринимателям возможность для роста и развития».
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