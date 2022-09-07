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НОВОСТИ

Россия ничего не потеряла и не потеряет с началом СВО, но укрепила суверенитет — Путин

10:08 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военно операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — сказал глава российского государства.

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