Герман Греф сообщил о переходе в Сбер бывших сотрудников иностранных компаний
10:35 07.09.2022
Президент, председатель Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме рассказал о переходе в Сбер бывших сотрудников иностранных компаний, ушедших с рынка.
«Большое количество IT-специалистов пришли к нам. Как крупнейший работодатель на этом рынке, мы не могли этого не ощутить. Я сторонник конкуренции: чем выше конкуренция, тем больше шансов построить конкурентоспособную экономику. В этом смысле на рынке IT хорошая новость заключается в том, что сохраняется жесткая конкуренция, в том числе за кадры. Думаю, что IT-специалистам будет, из чего выбирать. Думаю, что мы – один из лучших выборов на рынке, пользуемся заслуженной популярностью. У нас нет проблем с junior, однако весь рынок ощущает нехватку более квалифицированных специалистов», – отметил Герман Греф.
С марта по август на работу наняли более тысячи человек, сообщили в пресс-службы Сбербанка. «Это первоклассные специалисты в сфере IТ, продаж, HR, которые приоритетно рассматривали Сбер в качестве нового места работы. В итоге мы наняли профессионалов, для которых Сбер стал равноценной заменой», – добавили в пресс-службе.
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