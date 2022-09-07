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Мэр Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы

11:25 07.09.2022

В Москве детей с диабетом обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. Решение об этом принято мэром столицы Сергеем Собяниным. Подобные медицинские изделия пациенты с диабетом первого типа до 18 лет смогут получить бесплатно.

Рецепты на бесплатное получение систем непрерывного мониторинга будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи при наличии показаний. Прежде такое оборудование предоставлялось только по решению врачебной комиссии, что серьезно снижало их доступность для пациентов.

Обеспечивать детей системами непрерывного мониторинга глюкозы будут за счет бюджета Москвы сверх утвержденного правительством РФ перечня медицинских изделий, выдаваемых в льготном порядке. Предполагается, что получить оборудование смогут около 5 000 пациентов.

Напомним, в случае заболевания сахарным диабетом первого типа, для коррекции дозы вводимого инсулина необходим постоянный контроль уровня глюкозы в крови. Тесты нередко нужно проводить более 10 раз в день. Однако тесты, проводимые после прокалывания пальца, плохо влияют на качество жизни и детей, и родителей. Также, подобное тестирование труднительно проводить ночью.

«В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении, - написал мэр Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте», отметив, что использование новых систем существенно облегчит родителям заботу о ребенке с диабетом.

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