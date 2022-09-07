Вице-мэр Ракова: В Москве опубликовали уникальную программу обучения для сотрудников скоропомощных комплексов

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Сотрудники создаваемых в Москве скоропомощных стационарных комплексов пройдут обучение по специальной программе, в составлении которой участвовали главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы, специалисты Кадрового центра и практикующие врачи больниц. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, обучение будет проходить по более чем 70 направлениям.

«Мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов, - сообщила Ракова. - Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности. Помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели - оказания качественной и быстрой помощи пациентам».

Обучать медиков будут проходить в разных форматах и на нескольких площадках, как в дистанционном формате, так и очно. В частности обучение будет идти в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы, в медицинских колледжах, в ведущих клиниках Москвы, Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, а также на тренировочном полигоне в Сокольниках. Узнать больше о программах обучения можно на специальном портале командапервых.москва.

Планируется, что скоропомощные стационарные комплексы начнут работу уже в 2023 году. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице им. В.В. Вересаева они будут открыты в январе 2023 года, на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина и городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова - в первом полугодии 2023 года. В городской клинической больнице им. В.М. Буянова и городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова - во втором полугодии 2023 года.