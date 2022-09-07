Украина и Польша перекрыли поставки газа в Европу, а не РФ — Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Польша виновны в остановке поставок российского газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин в среду на Восточном экономическом форуме.

«Чего произошло? Две нитки газопровода по Украине. Украина по своей инициативе взяла и отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствием контроля за ней. Сами закрыли, не мы закрыли. Украина закрыла. Вторая трубопроводная система — Ямал — Европа через Польшу. Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод и закрыла [его]. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», — отметил Путин.